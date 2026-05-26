Çankırı’da Kurban Bayramı Arefesinde Şehitler Dualarla Anıldı

Çankırı'da Kurban Bayramı arefesinde düzenlenen programda şehitler dualarla yad edildi.

Çankırı Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Çankırı Şehitliği'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından şehitler için dua edildi. Programın ardından Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı