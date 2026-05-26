Haberler

Çankırı’da Kurban Bayramı Arefesinde Şehitler Dualarla Anıldı

Çankırı’da Kurban Bayramı Arefesinde Şehitler Dualarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Valiliği’nin Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği programda, şehitlikte Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Hüseyin Çakırtaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

Çankırı'da Kurban Bayramı arefesinde düzenlenen programda şehitler dualarla yad edildi.

Çankırı Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Çankırı Şehitliği'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından şehitler için dua edildi. Programın ardından Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçelileri heyecana soktu!
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Özel'in mitinginde görüntülenen seçim otobüsünün sahibi şaşırttı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Sayı belli oldu
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olacak'' diyerek duyurdu
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu