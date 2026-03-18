Çankırı'da şehitler dualarla anıldı

Çankırı'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli törenler düzenlendi. İlk olarak Çankırı Şehitliği'nde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk Büstüne Çankırı Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve çeşitli derneklerin çelenkleri bırakıldı. Ardından Vali Hüseyin Çakırtaş Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra yapılan saygı atışları ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerini dolaşarak karanfil bıraktı. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrenciler tarafından tiyatro oyunu sahnelendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı