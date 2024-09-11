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Çankırı'da Gıda Denetimleri Aralıksız Sürdürülüyor

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Çankırı'da gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, üreticiyi korurken tüketicinin de aldatılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Çankırı'da gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Üreticiyi korurken tüketicimizin de aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Çankırı'da gıda denetimlerinden sorumlu yetkililer, ilçe, belde ve köylerdeki tüm işletmelere rutin denetimler gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, tüm üretim ve tüketim işletmelerinin kontrol altında olduğunu belirterek, baş kontrolcünün aslında tüketicinin kendisi olduğunu vurguladı. Tüketicilerin gördükleri olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmelerinin önemine dikkat çeken Düzgün, denetimlerin yalnızca yıllık olarak gerçekleştirilmediği, riskli üretim yerlerine daha sık kontroller yapıldığını belirtti. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen yerlerin gerekli cezai işlemlere tabi tutulduğu ifade eden Düzgün, Tüm ürünlerin üretimden tüketime kadar olan sürecinin denetim altında olduğunu kaydederek "Üreticiyi korurken tüketicimizin de aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Baş kontrolcü tüketicinin kendisidir"

Tüm ürünlerin üretiminden tüketimine kadar kontrolleri altında olduğunu belirten Düzgün, "Mesai saatleri içerisinde her gün ilçe, belde ve köydeki küçük bakkallara varıncaya kadar rutin denetimler yapıyoruz. Yılda 1-2 kez muhakkak her mekanda kontroller yapıyoruz. Riskli üretim yerlerine de daha sıklıkla kontroller yapıyoruz. Mevcuttaki tüm üretim ve tüketim işletmeler kontrolümüz altında. Ama tabii ki baş kontrolcü tüketicinin kendisidir. Bu manada uyanık olup bize haber verdiği sürece olaya hemen müdahale oluruz ve yanlış giden bir iş varsa gereğini yaparız. Tüm ürünlerin üretiminden tüketimine kadar tamamı kontrolümüz altında" şeklinde konuştu.

"Üreticiyi korurken tüketicimizin de aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Herhangi bir olumsuzluk durumunda gerekli işlemlerin yapıldığını kaydeden Düzgün, "Tüketicilerimizden ricamız, görmüş olduğu olumsuzlukları Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Alo 174 Gıda Hattına bildirilsin. Biz 48 saat içerisinde olaya hemen müdahale ederiz. Olumsuzluklara rastlanılan yerlerde gerekli cezalara tabii tutuyoruz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünlerin ne kadar temiz olarak tüketime sunulmasına dikkat ediyorsak tüketime sunulan gıdalar içinde aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Üreticiyi korurken tüketicimizin de aldatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gerekli önlemleri her daim alıyoruz. Tüketicilerimizin bu manada rahat olabilirler" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Düzgün Sağlık Güncel Yerel Tarım

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