Haberler

Çankırı'da cuma hutbesi işitme engelliler için işaret diline çevriliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da cuma hutbesi işitme engelliler için işaret diline çevriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'daki Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde cuma hutbesi, işitme engelliler için eş zamanlı işaret diline çevriliyor. Hutbeyi çeviren İmam Hatibi Sadettin Özsoy, 2 yıldan fazla süredir sürdürülen uygulamayla işitme engellilerin hutbeyi anlayabildiğini söyledi.

Çankırı'da, cuma namazlarında imam tarafından irat edilen haftalık hutbe, işitme engelli vatandaşların da dini bilgileri ve verilen mesajları tam olarak kavrayabilmesi amacıyla eş zamanlı olarak işaret diline çevriliyor.

Çankırı il merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camiinde cuma namazlarında işitme engelli vatandaşlar için anlamlı bir uygulama yapılıyor. Cuma namazlarının farzı öncesinde irat edilen haftalık hutbe, işitme engellilerin de anlayabilmesi için eş zamanlı olarak işaret diline çevriliyor. Cuma namazını kılmak için camiye gelen işitme engelli vatandaşlar, işaret dili çevrisi sayesinde, dini bilgileri ve verilen mesajları tam olarak kavrayabiliyor.

Hutbeleri işaret diline çeviren İmam Hatibi Sadettin Özsoy, şehirdeki işitme engelli vatandaşların cuma namazlarındaki vaazları, sohbetleri ve duaları eksiksiz bir şekilde takip edebildiğini ifade etti.

"Evleri uzak olmasına rağmen hutbeyi daha iyi anlayabilmek için bu camiye geliyorlar"

2 yıldan fazla süredir bu uygulamayı yaptıklarını belirten Özsoy, "Şu anda yapmış olduğum işi bir görevden ziyade, gönülden yapılan bir hizmet olarak görüyorum. Cemaatimizin çoğu uzak yerlerden geliyor. Çankırı'da sadece Ahmet Yesevi Camii'nde hutbe çevirisi yapıldığından, evleri uzak olmasına rağmen sırf hutbeyi daha iyi anlayabilmek için bu camiye koştura koştura geliyorlar. Biz de onların hutbeyi anladıklarını gördüğümüzde ve hutbeden bir şeyler öğrendiklerini bildiğimizde çok mutlu oluyoruz. Biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Ben bunu gerçekten bir görev olarak değil, gönülden yapılan bir hizmet olarak görüyorum. Bu hizmet sunuldukça onlar da çok mutlu oluyorlar, gözlerindeki o sevinci ve mutluluğu görebiliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Çanakkale'deki 86 bin yıllık mağarada 130 metrelik çakmaktaşı kütlesi bulundu! Taş Devri insanları ham maddeyi 'müsrifçe' kullanmış

Termal dron ortaya çıkardı! Taş Devri insanı burada savurganmış
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi

90'lı yıllara damga vurmuştu! Yeniden sahnede
Hatay'da kaza sonrası yola dökülen yağı avuçlarıyla taşıdığı kumla kapatan trafik polisi takdir topladı

Yola dökülen yağı görünce durmadı! Avuç avuç kum taşıdı
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı