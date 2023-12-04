Çankırı'da 35 yıldır su tesisatı tamiriyle geçimini sağlıyor

Çankırı'da çocuklukken öğrendiği su tesisatı tamirciliğini mesleği haline getiren Salim Ayhan, 35 senedir ilçe ilçe gezerek su tesisatı tamiriyle geçimini sağlıyor.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Salim Ayhan, çocukluk yılarında heves olarak öğrendiği su tesisatçılığını 35 yıl önce mesleği haline getirdi. Kısa sürede kendisini mesleğinde geliştiren Ayhan, yıllardır ilçe ilçe gezerek su tesisatı tamiri yapıyor. Mesleğini severek, titiz bir şekilde yapan Ayhan, işi sayesinde uzun yıllardır geçimini sağlıyor. İşi sayesinde üniversite eğitimi gören oğlunun eğitim masraflarını da giderdiğini belirten Ayhan, ömrü boyunca mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

"Bu meslek sayesinde evimi, arsamı, arabamı aldım, çocuğumu da üniversite okutuyorum"

Mesleği sayesinde geçimini sağladığını belirten Ayhan, "Bu işe çocukluk yıllarımda bir hevesle başladım. Daha sonra bu işi mesleğim haline getirdim. Şu anda da geçimimi bu işten sağlıyorum. Bu meslek sayesinde evimi, arsamı, arabamı aldım, çocuğumu da üniversitede okutuyorum. Bu mesleğin zorluğu olsa da işimi severek yapıyorum. Çankırı'nın Korgun ilçesinde oturuyorum ama tüm ilçelere, Kastamonu'ya da tamire gidiyorum. İnsanlar benim yaptığım işçilikleri seviyor, tesisatlarında bir sorun olursa hep beni çağırırlar. Yaptığım yerleri işim bittiğinde silip süpürürüm. Titiz bir şekilde çalışıyorum, bu yüzden de insanlar beni tercih ediyor. Elim ayağım tutana kadar da bu mesleğe devam edeceğim" dedi. - ÇANKIRI