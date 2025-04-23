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Çankırı'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Çankırı'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi törenlerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Öztürk, bayramın anlamına dikkat çekti, öğrenciler halk oyunları ve gösterilerle etkinliği renklendirdi.

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çankırı'da düzenlenen resmi törenlerle kutlandı. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinliği, Güneş İlkokulu bahçesinde devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, 23 Nisan 1920'nin yalnızca bir meclisin kuruluşu değil, millet iradesinin temsil gücüne kavuştuğu tarih olduğuna dikkat çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü geleceğimizin teminatı çocuklara armağan ederek, dünyada eşi benzeri olmayan bir adım atmıştır" ifadelerini kullandı. Öztürk, çocukların yalnızca bilgiyle değil, milli, ahlaki ve evrensel değerlerle donatılmasının önemine vurgu yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları ve çeşitli gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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