Çankırı'da 23 Nisan coşkusu

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı'da gerçekleştirilen tören renkli görüntülere sahne oldu. Hacı Muradı Veli İmamhatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliklerde şiirler okuyan çocukla, çeşitli gösteriler sergiledi. Programda günün anlam ve önemine binaen konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisanı çocuklara hediye etmesindeki en büyük amaç çocuklara olan güveni ve inancıdır. Böylece bu bayramın çocuklarımıza armağan edilmesiyle birlikte çocuklarımıza egemenlik bilinci emanet edilmiş be dünya barışının sağlanması adına çocukların dostluk ve kardeşlik kurarak tarihten tevarüs eden bir anlayışla alemde düzeni ve nizamı sağlamak adına önemli bir adım atılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Programa, Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş protokol üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı. - ÇANKIRI

