Çankayalılar  Sabah Sporu ile Sağlıklı Kalıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi ilçe sakinlerinin spor yaparak sağlıklı kalmaları için 7 parkta uzman antrenörler eşliğinde sabah sporu başlattı.

Açık havada ' Spor Yap Sağlıklı Kal' sloganıyla temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step ve aerobik gibi branşlarda spor yapma imkanına kavuşan Çankayalılar, güne zinde başlıyor.

Çankayalılar pazartesi ve cumartesi günleri arasında Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı, Mutlukent Mak-İş Emek Parkı, Dikmen Ahmed Arif Parkı, Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı, Mürsel Uluç Mahallesi Haydar Aliyev Parkı, Yıldız Hizmet Binası Belediye Bahçesi, Beysukent Cumhuriyet Parkı'nda 09.30-14.30 saatleri arasında spor yapıyor.

İlçede yaşayan 1 milyona yakın Çankayalının kendilerini mutlu hissedeceği bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlçe sakinlerinin spor yaparak sağlıklı kalabilmeleri için doğa ile sporu buluşturduk. Spor salonlarına gitme durumu olmayan hemşehrilerimize uzman antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

Parklarda spor etkinliklerinin gün ve saatleri ise şöyle:

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı Pazartesi-Çarşamba- Cuma (9.30-12.00)

Mutlukent Mak-İş Emek Parkı -Salı-Perşembe (9.30-12.00)

Dikmen Ahmed Arif Parkı - Salı-Cuma (9.30-12.00)

Birlik Mah. İsmet İnönü Parkı Pazartesi-Çarşamba-Perşembe (9.30-12.00)

Mürsel Uluç Mah. Haydar Aliyev Parkı - Cuma (Yoga) (9.30-12.00)

Yıldız Hizmet Binası Belediye Bahçesi -Perşembe ( Pilates ) (9.30-12.00)

Beysukent Cumhuriyet Parkı İçi Çarşamba-Perşembe (Pilates Saat: 10.30-14.30)

Beysukent Cumhuriyet Parkı İçi Cuma-Cumartesi (Yoga Saat: 10.30-14.30)