Çankaya Parklarında Spor Başlıyor

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi, "Spor Yap Sağlıklı Kal" açık hava sabah sporu programına, 9 Mayıs'ta başlıyor. Antrenörler eşliğinde Çankaya parklarında başlayacak sabah sporu, 7 parkta 09.30- 12.00 saatleri arasında yapılacak.

Çankaya Belediyesi, "Spor Yap Sağlıklı Kal" açık hava spor programına başlıyor. Çankayalılar pazartesi ve cumartesi günleri arasında Ahmed Arif Parkı, Muharrem Dalkılıç Parkı, Mak-İş Emek Parkı, İsmet İnönü Parkı, Haydar Aliyev Parkı, Yıldız Hizmet Binası Belediye Bahçesi, Cumhuriyet Parkı'nda uzman spor eğitmenleri eşliğinde, temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yapılabilecek. Parklarda spora 09.30- 12.00 saatleri arasında dileyen her vatandaş katılabilecek.

DOĞA VE SPOR

Açık havada spor etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi boyunca hem psikolojik hem de fiziksel olarak hepimiz zor zamanlardan geçtik. Pandemi tedbirlerinde kısıtlamalar büyük ölçüde kalkmış olsa da yine de dikkat ederek sporla sağlığımızı koruyarak önlem alabiliriz. Çankayamızın güzel parklarında doğa ile sporu buluşturan sabah sporları etkinliğimize her yaştan vatandaşımızı davet ediyorum" diye konuştu.

9 Mayıs 2022 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak parklarda spor programı şöyle:

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı Pazartesi-Çarşamba- Cuma (9.30-12.00)

Mutlukent Mak-İş Emek Parkı -Salı-Perşembe (9.30-12.00)

Dikmen Ahmed Arif Parkı - Salı-Cuma (9.30-12.00)

Birlik Mah. İsmet İnönü Parkı Pazartesi-Çarşamba-Perşembe (9.30-12.00)

Mürsel Uluç Mah. Haydar Aliyev Parkı - Cuma (Yoga)

Yıldız Hizmet Binası Belediye Bahçesi -Perşembe (Pilates)

Beysukent Cumhuriyet Parkı İçi Çarşamba-Perşembe (Pilates Saat: 10.30-14.30)

Beysukent Cumhuriyet Parkı İçi Cuma-Cumartesi (Yoga Saat: 10.30-14.30)