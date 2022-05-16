Çankaya Belediyesi'nin Görme Engelli Sporcuları 9 Madalya Kazandı - Haberler

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 7 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 7 Altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 76 şehirden 345 sporcu katıldı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Ali Enes Kaya 100 metrede ve 400 metrede altın, Serap Demirkapu cirit atma ve gülle atmada 2 altın, Zülfikar Süre cirit atmada altın, Sedanur Alakuş Tekin 1500 ve 100 metrede altın, Sabri Yılmaz 100 metrede ve 400 metrede gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

"BAŞARMAK, KAZANMAK İSTEYENLER İÇİN ENGELLER ENGEL DEĞİL"

Görme Engelliler Spor Kulübünün çok sayıda başarı elde ederek Çankaya'ya gurur yaşattığını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sporcularımız başarı için engel olmadığını kazandıkları madalyalarla bize çok kez gösterdiler. Başarmak, kazanmak isteyenler için engeller engel değil. Sporcularımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Destek vermeyi sürdüreceğiz, daha çok başarılar göreceğimize inancım sonsuz. Şampiyonada mücadele eden sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.