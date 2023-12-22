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Çankaya Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi Projesi Hızla Yükseliyor

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Çankaya Belediyesi'nin yatırım tarihinin en büyük projesi olan Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla tamamlanıyor. Ankara'nın en büyük kültür merkezi olacak olan proje, Başkentin sanat yaşamına büyük değer katacak.

Çankaya Belediyesi'nin yatırım tarihinin en büyük projesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor. Türkiye'nin ikinci, Ankara'nın en büyük kültür merkezi olma özelliğine sahip merkez, Başkentin sanat yaşamına büyük değer katacak.

Büyük bir bölümü tamamlanan Kültür Merkezi, çalışmalar hızla tamamlanarak, 2024'te hizmete açılacak.

Başkentin eser yapıları arasına girecek olan Atatürk Kültür Merkezi, Ankara'nın önemli arterlerinden Eskişehir Yolu üzerinde bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi 22 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor. Uluslararası mimari örneklerden hareketle, seyirci ve sanatçıların tüm ihtiyaçlarına göre tasarlanan merkez, akustiğiyle dünya standartlarına sahip olacak. Bin ve 500 kişilik iki salondan oluşan Atatürk Kültür Merkezi, galeri kullanımlı fuayesiyle de önemli sergilere ev sahipliği yapacak. Merkez, planlanan 250 araçlık otoparkı ile de misafirlerine kolaylık  sağlayacak.

"CUMHURİYETİN 100. YILINA ARMAĞAN"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "En büyük yatırımlarımızdan biri olan Atatürk Kültür Merkezimizde inşaat çalışmalarını hızlandırdık. Belediyemiz tamamen kendi kaynaklarıyla bu merkezin inşasını tamamlıyor. AKM, Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen Çankaya'dan bir armağan olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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