Çankaya Belediyesi'nden 'Ankara'daki Diplomatik Misyonlar' Konferansı ve Sergisi

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi, Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirdiği " Ankara'daki Diplomatik Misyonlar" Konferansı'nı 12 Mayıs'ta düzenledi. Açılışını kent bilimci ve yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yaptığı konferansın ardından Çankaya'daki yabancı temsilciliklerin 50 yıllık diplomatik ilişkilerinin anlatıldığı sergi Başkentlilerle buluştu.

Çankaya'da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri devam ediyor. Çankaya Belediyesi, Avrupa Birliği Projesi kapsamında gerçekleştirdiği " Ankara'daki Diplomatik Misyonlar" Konferansı'nı 12 Mayıs'ta düzenledi. Açılışını kent bilimci ve yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yaptığı konferansın ardından Çankaya'daki yabancı temsilciliklerin 50 yıllık diplomatik ilişkilerinin anlatıldığı sergi Başkentlilerle buluştu.

Gürcistan, Macaristan ve İsviçre Büyükelçilerinin konuşmacı olarak katıldığı konferansta, genç Cumhuriyetin diplomatik ilişkilerinin tarihçesi aktarılırken, ODTÜ Öğretim Üyesi Doç Dr. Haluk Zelef, Başkent üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Billur Karagöz ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Temuçin Ertan, elçiliklerin tarihçesi ve Çankaya'daki elçilik bölgesinin mimari tarihi üzerine sunum yaptı.

Çankaya'nın, uluslararası ilişkilerin ve uluslararası kültürel diplomasinin her dönem önem taşıdığı bir konumda olduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi, uluslararası politikanın odağında, dost ve kardeş ülkelerle sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeye her zaman önem vermiştir. Çankaya, 'Duvarların Ardında' gibi görülen ilişkileri halklar arası dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dönüştürmek amacıyla, yerel düzeyde dünyanın birçok bölgesinde kurduğu bağlantılarla kardeş kentlere sahiptir. Kardeş kentlerimiz ile ortak etkinlikler düzenlemek, bilgi ve deneyimleri paylaşmak, farklı ülkelerin halkları ile dostluğu geliştirmek Çankaya'da tesis edilen iyi ilişkilerle devam edecektir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' diyerek çizdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ankara Filateli ve Kent Araştırmaları Derneği Başkanı Dr. Koray Özalp ve Koç üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda gerçekleşen konferansın ardından Çankaya'daki yabancı temsilciliklerin 50 yıllık diplomatik ilişkilerinin anlatıldığı sergi, Başkentlilerle buluştu. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi, 27 Mayıs'a kadar görülebilecek.