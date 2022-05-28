Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Başkenti Renklendirmeye Hazırlanıyor - Haberler

Türkiye'nin en köklü ve en eski halk dansları topluluklarından birisi olan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu 'Renkler' gösterisiyle Başkentlilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan Hoy-Tur, 4 Haziran'da MEB Şura Salonu'nda "Renkler" gösterisiyle, Anadolu kültürlerini danslarıyla Başkentlilere sunacak.

ÜCRETSİZ BİLETLER 30 MAYIS'TA

Gösteriyi izlemek isteyen Çankayalılar, ücretsiz etkinliğin yer fişlerini 30 Mayıs'tan itibaren Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Halk Masası'ndan alabilecek.

Yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde 200'den fazla dansçının sahne alacağı gösteri ile Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu 'MEB Şura Salonu'nu dolduran izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.