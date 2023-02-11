Çankaya Belediyesi, Deprem Bölgesine 5 Günde 156 İnsani Yardım Aracı Gönderdi

Çankaya Belediyesi, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan 10 Şubat'a kadar gönüllülerin de yardımıyla 68 TIR, 34 yük kamyonu, 46 kamyonet, 4 minibüs, 3 binek, 1 cenaze nakil aracı olmak üzere toplam 156 insani yardım taşıyan aracı depremden zarar gören illere gönderdi.

Çankaya Belediyesi, deprem felaketinin ilk gününden itibaren harekete geçerek Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu deprem illerinde felaketi yaşayan insanlara yardım toplama merkezine çevirdi.

Belediye ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da gönüllü olmasıyla büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

Depremden zarar gören illere, 6 Şubat-10 Şubat arasında 68 TIR, 34 yük kamyonu, 46 kamyonet, 4 minibüs, 3 binek, 1 cenaze nakil aracı olmak üzere toplam 156 insani yardım aracı gönderildi. İnsani yardımlar AFAD'ın organizasyonunda yardıma muhtaç insanlara dağıtıldı.

ANKARA'YA GELEN DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM MERKEZİ

Deprem bölgelerinden tren veya karayoluyla Kırıkkale'ye ulaşan yurttaşlarımızı Ankara'ya taşıdık.

Deprem illerine giden yardım araçları Ankara'ya gelmek isteyen depremzedelere yardım ederek Başkent'e de getirdi. Başkent'e gelen depremzedelerin ihtiyaçları için de Şehit Gönenç Caddesi No 16 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesinde yardım merkezi oluşturdu. Depremzedeler burada ilk etapta ihtiyaçları olabilecek temel malzemeleri temin edebilecek. Deprem illerine gönderilen belediyenin iş makineleri ise enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Belediyenin 30 kişilik yardım ekibi de AFAD organizasyonunda hayatta kalabilen insanların kurtarılması faaliyetine katıldı.

YARDIM TOPLAMAYA DEVAM EDİLİYOR

Çankaya Belediyesi'nin Balgat Türkocağı Caddesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ile Ümit Mah. Doğan Taşdelen Bulvarı No 44'te bulunan Ümitköy Hizmet Binası'nda oluşturulan lojistik merkezlerinde, deprem bölgesi ve Ankara'ya gelen depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediyor. Ankara'ya gelen depremzedeler için öncelikli ihtiyaçlar arasında ise kadın, erkek, genç, çocuk, bebek için iç çamaşırı, havlu, şampuan, nevresim, battaniye, kalın eşofman gibi ihtiyaçlar yer alıyor.