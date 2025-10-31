Haberler

Edremit Devlet Hastanesi'nin İnşaatı Devam Ediyor

Güncelleme:
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, inşaatı %50 seviyesinde devam eden Edremit Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti ve projeye dair bilgi verdi. Hastane, 300 yatak kapasitesiyle bölgenin en kapsamlı sağlık tesislerinden biri olacak. Canbey, projenin sağlık altyapısını güçlendireceğini vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, inşaatı hızla devam eden Edremit Devlet Hastanesi şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Canbey, "Edremit ve Körfez bölgemiz için tarihi bir yatırımın yükselişine tanıklık ediyoruz. Bu eser, Balıkesir'imizin sağlıkta geldiği seviyeyi bir üst noktaya taşıyacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan Edremit Devlet Hastanesi projesinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Milletvekili Canbey, "Bu büyük yatırımın arsasının belirlenmesinden ihale sürecine, inşaatın başlamasından bugüne kadar yapılan her ilerlemede aktif biçimde yer aldık. İnşallah kısa sürede tamamlanarak Edremit'imizin ve Körfez bölgemizin sağlık altyapısını güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 66 bin metrekare kapalı alana sahip 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi; donanımlı yoğun bakım üniteleri, koroner ve yeni doğan yoğun bakımlar, diyaliz, kemoterapi ve palyatif servisler, 112 poliklinik, kreş ve modern teknik merkezler ile bölgenin en kapsamlı sağlık tesislerinden biri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında atılan adımların Balıkesir'de de güçlü şekilde hissedildiğini vurgulayan Canbey, "Bu eser, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en somut göstergelerinden biridir. Sağlıkta Türkiye'nin geldiği bu seviye, milletimizin refahı ve geleceği açısından büyük bir kazanımdır." dedi.

Milletvekili Canbey, sözlerini şu şekilde tamamladı, "Bu kıymetli yatırımın her aşamasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, görevi döneminde büyük emeği bulunan önceki Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Sağlık Bakanlığımızın değerli bürokratlarına ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Edremit Devlet Hastanemiz tamamlandığında Körfez bölgemizin sağlık hizmet kapasitesini zirveye taşıyacak. Şimdiden Balıkesir'imize ve ülkemize hayırlı olsun." - BALIKESİR

