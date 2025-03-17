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Karacabey İmam-Hatip Lisesi'nde Şehitler İçin Gül Fidanları Dikildi

Karacabey İmam-Hatip Lisesi'nde Şehitler İçin Gül Fidanları Dikildi
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Karacabey Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nde gönüllü öğrenciler tarafından yetiştirilen gül fidanları, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası'nda şehitler anısına okul bahçelerine dikildi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer öncülüğünde başlatılan projede, şehit Bahadır Tayfur'un babası da öğrencilere şehitliğin önemini anlattı. Şehit kabirlerine de fidan gönderileceği ve anneler gününde şehit annelerine gül hediye edileceği belirtildi.

Karacabey Anadolu İmam-Hatip Lisesi bahçesinde gönüllü öğrenciler tarafından köklendirilen gül fidanları, Çanakkale Zaferi ve Şehitler haftasında Karacabeyli şehitler adına okul bahçelerinde toprakla buluştu.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer, okul idaresi ve gerekli makamlardan izin aldıktan sonra gönüllü öğrencilerle gül fidanları yetiştirmeye başladılar. Yaklaşık 5 aydır yetiştirilen gül fidanları okul bahçelerine öğretmen ve öğrenciler tarafından dikilmeye başlandı.

Karacabey Anadolu İmam-Hatip Lisesi bahçesinde şehitler haftasında gül ekilmesiyle ilgili bir program düzenlendi. Programa Karacabeyli Şehit Bahadır Tayfur'un babası Emekli Öğretmen Ayhan Tayfur da katıldı. Şehit babası Ayhan Tayfur, şehit babası olmanın haklı gururunu ve mutluluğunun yanı sıra şehitliğin önemini öğrencilere anlatırken, gerçekleştirilen güzel ve anlamlı projeyle şehitlerin yad edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Proje kapsamında şehit kabirlerine dikilmek üzere gül fidanlarından gerekli makamlara ulaştırıldığı öğrenildi. Köklenme süreci devam eden güllerin ise, yıl sonuna kadar okul bahçelerine, cami avlularına ve uygun kamu alanlarına şehitler adına dikileceği belirtilirken, anneler gününde ise şehit aileleri ziyaret edilerek şehit annelerine ve öğrenci annelerine de gül hediye edileceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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