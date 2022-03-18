Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haberler

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Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde çeşitli programı gerçekleştirildi.

AMASYA (İHA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde çeşitli programı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk törenin ardından, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu konferans salonunda Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları programa geçildi.

Program sonrasında Taşova Kaymakamlığı tarafından organize edilen şehit ve gazi ailelerine yönelik yemekli etkinlik düzenlendi. Programlara Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve kurum amirleri katıldı. - AMASYA

Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, 18 mart, Amasya, Şehit, Yerel, Haberler

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