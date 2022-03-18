Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde tüm şehitler anıldı

ÇANAKKALE (İHA) - Başkent'te Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler düzenlenen törenle anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende şehitliğe çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Mamak İlçe Müftüsü Celil Karaca dua etti. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, şeref defterini imzalayarak deftere yazdıklarını sesli şekilde okudu. Vali Yardımcısı Dölek önderliğindeki heyet, daha sonra kabirleri ziyaret edip, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

"PKK'yı destekleyenlerin gözü kör olsun"

18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde evlatlarının mezarını ziyaret eden şehit aileleri, mezarlar başında Kur'an okuyarak gözyaşı döktü. Kuzey Irak'ta 1 Nisan 1991'de henüz 31 yaşındayken şehit olan Mustafa Doğan'ın babası Bekir Doğan, hislerini şöyle anlattı:

"Bu şehit 1991'de şehit oldu. Kuzey Irak'ın 44 kilometre içerisinde şehit oldu. 19 kişi şehit oldu. Rahmetliyle beraber 19 kişiydi. Evliydi, çocuğu yoktu. Böyle boynu bükük bir şekilde 1991'den bu yana geliyoruz. Oğlum kendisi. Ne hissetsek az. Ne hissetsek ne faydasını göreceğiz. O gitti, biz yıkıldık. Hem şeker hastalığına yakalandık hem diğer hastalıklara yakalandık. Ne yapabilirsin yavrum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu yavrular gittiler koştura koştura. Kime ne diyeyim ki? Kimseye bir şey diyemiyorum. Allah herkese yardım etsin. Cenab-ı Allah bu millete sabır versin. Kolay değil. Bu ada hariç başka şehit mezarlığı yoktu. Bunların hepsi sonradan geldi. Hep vatandaşın ciğeri yandı. Sizin gibi gençlerin hepsi gitti. Ne yapabilirsin ki? Kimseye bir şey diyemiyorsun. Daha da hala destekliyorlar. Daha da PKK'yı destekliyor ocağı batasıcalar. Destekleyenlerin gözü kör olsun. O PKK'yı destekleyenler, bu çocukların hakkını nerede ödeyecek?" - ANKARA