Haberler

Çanakkale Zaferi Gününde güvenlik güçleri iftarda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Valiliği tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Necat Nasıroğlu Külliyesinde gerçekleştirilen programda, emniyet ve askeri personel, güvenlik korucuları, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Programa Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp'in yanı sıra Garnizon Komutanı Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Ekrem Doğan katıldı. İftar öncesi katılımcılarla yakından ilgilenen Vali Canalp, Çanakkale Zaferinin milletin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
