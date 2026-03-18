Çanakkale şehitleri için Çaycuma'da Kur'an-ı Kerim okutuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Merkez Yeni Camii'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen, aziz şehitlerimiz adına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, daire müdürleri, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla anılırken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Adem Kaya: "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmanın millet olarak en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi. Program İlçe Müftüsü Adem Bebek'in yaptığı dua ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı