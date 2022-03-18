Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı - Haberler

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Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Bayraklı'da da kutlandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Bayraklı'da da kutlandı. Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan etkinliklerde öğrenciler, anma programı kapsamında gösteriler sundu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleşen törende, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Atatürk anıtına çelenkler bırakıldı. Çelenk sunumlarının ardından Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri oratoryo gösterisi sundu. Öğrenci korosu eşliğindeki tiyatro ve müzik dinletisi ile zeybek ekibi gösterileri beğeni topladı. Program kapsamında düzenlenen mektup yazma yarışmasında dereceye girenlere de ödüller verildi. Etkinlik sonunda Çanakkale şarkısı hep bir ağızdan seslendirildi.

"Minnetle anıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde, bu onurlu savaşta adını tarihe altın harflerle yazdıran başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

Çanakkale şehitleri Bayraklı'da da unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Çelenk, Yerel, Haberler

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