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Çanakkale Savaşları'ndaki ilk karargahın bulunduğu bölgede 'Mustafa Kemal Yolu' projesi

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Mustafa Kemal Yolu' projesi, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk deneyimi sunuyor. Proje, Atatürk'ün Çanakkale'deki rolünü vurgulayarak, hareketlerini ve savaş stratejilerini canlandırmaları için fırsat sunuyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü yakınlarında tespit edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki ilk karargahı olan ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Mustafa Kemal Yolu" projesini Tarihi Alan ziyaretçilerine daha iyi yansıtabilmek amacıyla Tarihi Alan Kılavuzlarına yönelik sahada teorik eğitim programı gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları'nın tarihi izlerini taşıyan Gelibolu Yarımadası, Mustafa Kemal Atatürk'ün rolünü vurgulayan yeni bir projeye ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Mustafa Kemal Yolu" projesi, ziyaretçilere bu destanı daha yakından deneyimleme imkanı sunuyor.

Bigalı köyü yakınlarında yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki ilk karargahının bulunduğu bölgede oluşturulan "Mustafa Kemal Yolu" projesi, tarihi bir yolculuğa davet ediyor. Proje, Atatürk'ün 25 Şubat 1915'te Çanakkale'ye ayak basmasından, 18 Mart Zaferi'ne kadar olan 289 gün boyunca cephe ve karargah alanlarını içeriyor.

Atatürk'ün Çanakkale'deki kritik rolünü vurgulayan proje, ziyaretçilere Atatürk'ün hareketlerini ve savaş stratejilerini canlandırmalar aracılığıyla deneyimleme fırsatı sunuyor. Rotada, Atatürk'ün Bigalı, Kemalyeri, 180 Rakımlı Tepenin Güneyi, Düztepe'nin Güneyi ve Çamlıtekke'de kurduğu karargahları takip etmek mümkün olacak.

Projede özellikle çocuklar için özel alanlar tasarlanırken, konaklamalı turlar için kamp alanları da oluşturulacak. Toplamda 17 kilometrelik bir rotayı kapsayan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve bu yıl içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Çalışmaların etkili bir şekilde sunulabilmesi için, Tarihi Alan Kılavuzlarına yönelik saha içi teorik eğitim programı da gerçekleştirildi. Programa Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah katıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın bu önemli projesi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve ziyaretçilere daha etkileyici bir deneyim sunma yolunda önemli bir adım oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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