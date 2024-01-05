Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda Liyakat Nişanı

Türkiye- Yeni Zelanda ilişkilerine katkılarından dolayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi.

Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının bulunduğu Gelibolu Tarihi Alanı'nın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Gelibolu Tarihi Alanı'nda her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olan İsmail Kaşdemir'in Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği'ne layık görüldüğü belirtildi. 31 Aralık 2023 yılında ilan edilen listede tek Türk isim olarak İsmail Kaşdemir yer aldı.

Açıklamada, Kaşdemir'in hizmetlerinden dolayı Türkiye ve Yeni Zelanda arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğu ifade edilerek, Liyakat Nişanı'nın kendisine 2024 yılı içerisinde Yeni Zelanda Genel Valisi tarafından takdim edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE