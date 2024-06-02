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Çanakkale Savaşı'nın kahramanı TCG Nusret Gemisi Didim'e demirliyor

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Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli bir rolü olan TCG Nusret Müze Gemisi, 4 Haziran'da Didim ilçesinde ziyaretçilere açılacak.

Çanakkale Savaşı'nın kahramanı TCG Nusret Gemisi, 4 Haziran'da Aydın'ın Didim ilçesine demirleyecek.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında önemli pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla 2011 yılında aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret Müze Gemisi, 4 Haziran Salı günü Didim'de tarih meraklılarını ağırlayacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tarihin seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için inşa edilen yüzer müze, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanırken TCG Nusret Müze Gemisi'ni gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri, geminin aslına uygun yapım süreci ve o dönem oynadığı rol hakkında bilgiler verilecek. Geminin içindeki, Çanakkale Savaşı'nı anlatan minyatür ve televizyondan gösterilen kısa belgeseller de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Ziyaret ile ilgili Didim Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Çanakkale Savaşlarının kahramanı TCG Nusret müze gemimiz 4 Haziran 2024 tarihinde Didim Liman ziyaretinde bulunacaktır. Gemimiz Didim Marina Gümrük İskelesinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.30 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açılacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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