Çanakkale haber! Özgür Ceylan, Çanakkale'de Kapatılan İskele Yüzünden Mağdur Olan Esnafı Dinledi

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde kapatılan feribot iskelesi sebebiyle işlerini kaybeden esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir esnaf, yakın zamanda kepenk kapatmak zorunda kalacaklarını belirtti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan feribot iskelesi kullanım izninin sona erdiği gerekçesiyle haziran ayında kapatıldı. Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından kullanıma kapatılan iskele sebebiyle yüzlerce esnaf mağduriyet yaşamaya başladı.

"KİMSELER GELİP SORMUYOR DURUMUMUZU"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, mağdur esnafları gezerek sorunlarını dinledi. Kısa zaman sonra dükkanını kapatacağını belirten bir esnaf, "Bizim burada işimizin yüzde 90'ı feribotlar ile zaten. Sezonumuz çok kısa. 2 ay sezonumuz var. Yol boyundaki herkes kapatacak. 2 ay yazımız 10 ay kışımız var bizim. Ağustosun başında görüyorsunuz ortalığı. Kimseler gelip sormuyor durumumuzu" dedi.

"BÖYLE YÖNETİLMEZ BU SÜREÇ"

Özgür Ceylan ise "Biz kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Esnafın mağdur olduğu dile getiriyoruz. Herkesin köprüden geçmesi için çalışma buradaki. Burada insanlar ekmek yiyor. Yüz kişi çalışıyor senelerden beri. Böyle olmaz, böyle yönetilmez bu süreç" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.