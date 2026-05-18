Çanakkale'de Sumud Filosu'na destek gösterisi

Çanakkale'de sabah saatlerinde İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için destek gösterisi düzenlendi.

Küresel Sumud Filosu'na sabah saatlerinde İsrail askerleri tarafından saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen saldırıya tepki göstermek için Çanakkale'nin İskele Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Sumud Filosu'na destek sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan Numan Yaşar, "Yine bugün Akdeniz'de uluslararası sularda, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu, haydut İsrail rejiminin korsan baskınına uğradı. Uluslararası sularda yapılan baskınlarla filoya bağlı teknelere aparheid rejimince el konuldu. Bu filo, sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret değildir. Bu filo, 39 farklı ülkeden farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur. Yapılan korsan müdahale, İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir. 2010 yılında uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine yapılan ve 10 aktivistin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı unutmadık. Önceki Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile Vicdan ve Madleen gemilerine yapılan saldırıları unutmadık. Bu saldırılar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır. İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz'le sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırı yok" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
