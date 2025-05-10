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Çanakkale'de Sivrisinek Mücadelesi Başlatıldı

Çanakkale'de Sivrisinek Mücadelesi Başlatıldı
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Çanakkale'de çeltik ekimi yapılan alanlarda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sivrisinek mücadelesine başlandı. Uçkun mücadelesi için ilaçlama yapılacağı açıklandı.

Çanakkale'de çeltik ekimi yapılan alanlarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sivrisinek mücadelesine başlandı.

Merkez ve Ezine ilçelerinde çeltik ekimi yapılan köylerde durgun su bulunan alanlarda, bataklık ve sazlık alanlarda sivrisinek ile mücadele kapsamında larvasit uygulaması yapılıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren uçkun (ergin sivrisinek, karasinek) mücadelesi ilaçlamalarına tüm çeltik ekimi yapılacak alanlarda başlanacaktır. Çeltik ekimi yapılan alanlarda saha çalışmaları ve sivrisinek ile mücadele aralıksız devam edecektir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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