Çanakkale'de şehit düşen dedelerini unutmadılar

Bolu'da Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın ve 16 köy muhtarı, Çanakkale'de şehit düşen dedelerini ziyaret etti. Dernek Başkanı Birol Taşkın, "Çanakkale'deki tüm şehitlikleri gezdik. Çok duygulandık" dedi.

Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın ve 16 köy muhtarı, Çanakkale'de şehit düşen dedelerini ziyaret etti. Muhtar, Türk milletinin hafızasında önemli bir yer tutan Çanakkale'nin tarihi mekanları ve şehitlikleri gezerek duygusal anlar yaşadı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Birol Taşkın, "Dedelerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için canlarını feda ettiler. Biz de onların hatıralarını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Dedelerimizin Çanakkale'de şehit olması sebebiyle onları diğer köy muhtarlarımızla Bolu, Mudurnu, Göynük ve Çanakkale'de şehit oldukları yerleri gezdik. Çok mutluyuz, çok duygulandık. Dedelerimizin hatıralarını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi. - BOLU