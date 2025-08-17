Çanakkale'de Orman Yangını: 6 Köy Tahliye Edildi

Çanakkale'de Orman Yangını: 6 Köy Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle 6 köy tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle 6 köy tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor.

Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde dün saat 16.28'de ormanlık alanda başladı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Yangında tedbir amaçlı olarak Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi.

Güvenli bölgelere yerleşitirilen vatandaşlara psikolojik destek

Çanakkale'de devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşların bir kısmı da Eceabat Gençlik Konukevine yerleştirildi. Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Gelibolu ve Eceabat ilçelerimizde meydana gelen yangınlar nedeniyle yangın bölgelerinden tahliye edilerek Eceabat Gençlik Konukevine yerleştirilen vatandaşlarımıza, PSD Ekiplerimiz ivedilikle destek vermeye başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.