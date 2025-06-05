Çanakkale'de Kurbanlık Hayvan Geçişlerinde Denetimler Sürüyor

Çanakkale'de Kurbanlık Hayvan Geçişlerinde Denetimler Sürüyor
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Çanakkale'de Tarım ve Orman Müdürlükleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan geçişlerinde titiz denetimlere devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki feribot iskelesinde 24 saat esaslı denetimler gerçekleştiriliyor.

Çanakkale'de il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri denetim ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan geçişlerinde denetim hizmetleri titizlikle sürüyor.

Trakya bölgesinde şap hastalığının ari olması nedeniyle, Çanakkale'den Trakya bölgesine geçiş noktaları olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki feribot iskelesinde 24 saat esaslı denetimler aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle de Çanakkale il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri denetim ekipleri tarafından kurbanlık hayvan geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları tespit etmek amacıyla denetim hizmetleri titizlikle devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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