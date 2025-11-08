Çanakkale'de Kedinin Yardım Çığlığı

Haberler

Çanakkale'de bir kedi, ağzına takılan olta kancasıyla vatandaşlardan yardım istedi. Duyarlı bir anne ve kızı, kediyi veterinere götürerek tedavisini sağladı ve kedi sağlığına kavuştu.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Hamdibey mahallesi Gökkuşağı Parkı içinde olta kancası bulunan balık artıkları dikkatsiz şekilde park kenarına bırakıldı. Balık artıklarını yemek isteyen kedilerden birinin ise ağzına ve bacağına olta kancası takıldı. Kedi o sırada parkta oturan Tuana Aykut'un yanına adeta yardım istemek için gitti. Aykut, durumu anlayınca kediyi annesi Duygu Kural Aykut ile beraber veterinere götürdü. Kedi veterinerdeki tedavisi ardından sağlığına kavuştu.

Olayı anlatan anne Duygu Kural Aykut, "Kızım parkta otururken yanlarına bir kedi geliyor. Kedinin ağzından sarkan ipi fark ediyorlar. Sonra yakalayıp ağzını açıp bakmışlar. Diline batan kancayı görmüşler. Onun üzerine beni arayarak durumu anlattı. Hemen veterinere götürelim dedim. O sırada kedi uzaklaşmaya başlarken kızım arkasından gidiyor. Kedi resmen neden böyle olduğunu gösterir gibi o atık yiyeceklerin olduğu yere gidiyor kedi. Orda o balık kafalarından kancaların battığını anlıyoruz. Sonra hemen veteriner Pınar hanımı aradık veterineri kapatmasına rağmen koşa koşa gelerek açtı kliniği. Kedinin her yerini kontrol etti. Aynı zamanda bacağının üzerine de bir kanca battığını fark etti. Sonrasında kancaları çıkardı, antibiyotik iğnelerini ve gelmişken aşılarını da yaptı. Bize o şekilde teslim etti" dedi. - ÇANAKKALE

