Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Çanakkale'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni
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Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı ve jandarmanının tarihine ilişkin bilgiler verildi.

Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanın da tören gerçekleştirildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, jandarma ve emniyet personelleri katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın mesajının okunmasının ardından jandarmanın kuruluş tarihçesi okundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılmasıyla son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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