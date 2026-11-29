Çanakkale'de beklenen fırtına etkili olurken, bazı feribot seferleri iptal edildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'de kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkisini artıracak rüzgarın, 2 Aralık Çarşamba günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çanakkale genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına saatte 60-75 kilometre ve kısa sürelerle kuvvetli fırtına saatte 75-90 kilometre şiddetine esmesi bekleniyor.

Çanakkale'de fırtına etkili oluyor

Çanakkale'de bugün Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerde azaltmaya gidilirken Çanakkale- Eceabat hattındaki tüm seferler geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Valiliği uyardı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan kuvvetli yağış uyarısında; "Meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizin batı kesimlerinde devam eden sağanak yağışların, 29 Kasım 2026 Pazar günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte kuzey ve doğu kesimlerde (Biga, Çan, Lapseki ve Yenice) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı