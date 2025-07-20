Çanakkale'de Düğün Hediyesi Olarak Buzağı Verildi

Çanakkale'de Düğün Hediyesi Olarak Buzağı Verildi
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapılan düğünde Bekir ve Ece Tunç çifti, sağdıçları tarafından buzağı hediye alarak dikkat çekti. Buzağının düğün sırasında süslenmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düğün hediyesi olarak çifte, buzağı hediye edildi.

Ayvacık ilçesinin Panayır Yeri Alanı'nda düzenlenen düğün ile Bekir ve Ece Tunç çifti dünyaevine girdi. Düğünde takı töreni düzenlenirken sağdıçlarından Hüseyin Yılmaz ve Taha Çintirli tarafından damada takı olarak simental cinsi buzağı hediye edildi. Damat Bekir Tunç, hediye için sağdıçlarına teşekkür ederek, buzağının süslenerek takıya çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu. Buzağının Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye dahil edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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