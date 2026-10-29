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Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için fener alayına binlerce kişi katıldı

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Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için fener alayına binlerce kişi katıldı Haber Videosunu İzle
Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için fener alayına binlerce kişi katıldı
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Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale Valiliği fener alayı düzenledi. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü için ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndan İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çanakkale Valiliği tarafından düzenlenen fener alayında meşaleler Cumhuriyet için yandı.

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Valilik tarafından düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Fener alayında vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlamak için ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Cumhuriyet Meydanı üzerinden başlayan fener alayı, İskele Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar yürüyüşü izlerken, bir yandan da cep telefonları ile bu anları fotoğraf karelerine yansıttı.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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