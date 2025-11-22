Çanakkale'de Ayı Araçla Yarıştı
Biga ilçesi Elmalı köyü mevkiinde seyir halinde olan bir aracın önüne ayı çıktı. Araç içindekiler ise o anları cep telefonu kamerası ile yakaladı. Araç ile adeta yarışan ayı bir süre sonra ormana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel