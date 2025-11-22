Çanakkale'de Ayı Araçla Yarıştı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halinde olan aracın önüne çıkan ayı bir süre araç ile adeta yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biga ilçesi Elmalı köyü mevkiinde seyir halinde olan bir aracın önüne ayı çıktı. Araç içindekiler ise o anları cep telefonu kamerası ile yakaladı. Araç ile adeta yarışan ayı bir süre sonra ormana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. - ÇANAKKALE