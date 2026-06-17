Haberler

Çanakkale semalarında ay ve yıldız buluştu

Çanakkale semalarında ay ve yıldız buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de akşam saatlerinde ince hilal evresindeki Ay ile Venüs'ün yan yana gelmesi, gökyüzünde Türk bayrağındaki ay yıldız sembolünü andıran nadir bir görüntü oluşturdu.

Çanakkale'de gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile Venüs, Türk bayrağındaki 'Ay Yıldız' sembolünü andırdı.

Çanakkale'de akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, nadir görülen gökyüzü olayına şahit oldu. İnce hilal evresinde bulunan Ay ile Venüs, kent semalarında yan yana geldi. Havanın kararmasıyla birlikte iyice belirginleşen bu görsel buluşma adeta Türk bayrağının sembolü olan hilal ve yıldızı andırdı. Türk bayrağını hatırlatan bu görüntü, Çanakkale'nin dört bir yanından net bir şekilde izlenebildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

CHP'den istifa etti

Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

Ne kundaklama, ne elektrik kontağı: Bu yangının çıkış nedeni bambaşka

Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı