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Çanakkale'de Aronya Meyvesi Hasat Öncesi İncelendi

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Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Altıkulaç köyünde, 2021 yılında 22 dekar alana ekilen Aronya meyvesinin hasat öncesi çalışmalarını Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu yerinde inceledi. Aronya meyvesinin tarımsal potansiyeli değerlendirildi.

Çanakkale'nin Çan İlçesi'ne bağlı Altıkulaç köyünde, 2021 yılında 22 dekar alana ekilen Aronya meyvesinin hasat öncesi çalışmalarını Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu yerinde inceledi.

Çan ilçesinde toplam 142 dekar alanda ekimi yapılan ve içerdiği güçlü antioksidanlarla bölgenin popülerliğini artıran Aronya meyvesinin, Altıkulaç köyünde bulunan Mehmet Baran'a ait örnek bahçesi bitki sağlığı, bakımı ve verimi açısından başarılı bir şekilde gelişiyor. Kaymakam Nebioğlu'nun ziyaretinde bahçenin genel durumu ve meyvenin tarımsal potansiyeli detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ziyarette Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Levent Çalış ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Belma Türe de eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emre Nebioğlu Çan Yerel Güncel Haberler

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