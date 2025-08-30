Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, valilik binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Kordon Boyu'nda düzenlenen törende Vali Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile vatandaşların bayramını kutladı.

Ardından resmi geçit töreni yapıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ve Sahil Güvenlik ekipleri de su gösterisi gerçekleştirdi.

Törene, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi partilerin temsilcileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE