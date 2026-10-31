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Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nın sancak tevcih töreni yapıldı

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Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nın sancak tevcih töreni yapıldı
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Çanakkale Nara Kalesi'nde 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni gerçekleştirildi. Törende Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, tugay sancağını 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim etti.

Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Nara Kalesi'nde düzenlenen 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni'ne düzenlendi. Askeri erkan ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından tugay sancağı, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim edildi.

Sancak teslim alma andının içilmesi ve tutanağın onaylanmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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