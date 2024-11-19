Çanakkale'de 3.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, sabah saat 10:46'da gerçekleşti ve ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 10.46'da merkez üssü Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında 9.55 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.