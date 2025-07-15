Çanakkale'de 15 Temmuz şehitleri, 'Şehitler Abidesi'nde anıldı

Çanakkale'de 15 Temmuz şehitleri, 'Şehitler Abidesi'nde anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi.

Program, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın Şehitler Abidesi'nin karşısında yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi'nde yer alan camii içerisinde şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma programına, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Orhan Öğrenci, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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