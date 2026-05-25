Çamlıhemşin’de kadın emeği görücüye çıktı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kadın girişimciliğini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla önemli bir organizasyona imza atıldı. Çamlıhemşin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin resmi açılışı ile Çamlıhemşin Halk Eğitimi Merkezi 2026 Yıl Sonu Sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Çamlıhemşin Organik Çay Fabrikası bahçesinde düzenlenen etkinlik, bölge halkının ve protokol üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Tulum eşliğinde başlayan programda vatandaşlar sergi alanlarını gezerek kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Kadınların üreterek ekonomik hayata katılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, sosyal dayanışma ve yerel kalkınma mesajları ön plana çıktı.

KADIN EMEĞİ VE YEREL ÜRETİM ÖN PLANA ÇIKTI

Program kapsamında açılışı yapılan kadın kooperatifinin ilçedeki üretici kadınlara ekonomik ve sosyal anlamda önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, yöresel üretimin desteklenmesinin bölge ekonomisine de katkı sağlayacağı ifade edildi. Etkinliğe Rize Valisi İhsan Selim Baydaş’ın eşi Zeynep Baydaş, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Belediye Başkanı Ömer Altun ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Protokol üyeleri sergi alanlarını tek tek gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. Program boyunca kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, yerel üretimin artırılması ve kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almasının önemine vurgu yapıldı.

BAŞKAN ALTUN: “ÜRETİCİ KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Programda konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, kadın üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kaymakam Serkan Böyük ise kadın kooperatifinin ilçeye sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, bu tür projelerin yerel kalkınmayı güçlendirdiğini dile getirdi. Kooperatif Başkanı Ayşe Kaçalın ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ercan Temiz de açılış sürecinde destek veren kurum ve yetkililere teşekkür etti. Program sonunda protokol üyeleri kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinlik vatandaşlardan tam not aldı.

Haber: Yavuz Günay