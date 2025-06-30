Camiler Kutsal Mekanlardır, Saygı Gösterilmelidir!

Camiler Kutsal Mekanlardır, Saygı Gösterilmelidir!
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, camilerin sadece taş yapılar değil, müminlerin huzur bulduğu kutsal mekanlar olduğunu vurgulayarak saygı gösterilmesi gerekliliğine dikkat çekti. Camilerde uygun giyinme ve saygılı davranmanın önemini belirtti.

Camiler, sadece taş duvarlardan ibaret binalar olmadığını ifade eden Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, camilerin, mümin gönüllerin secdeyle buluştuğu, huzurun ve huşunun adresi olan Allah'ın evi olduğunu söyledi. Şanlı, bu kutsal mekanlara adım atan herkesin, oranın anlam ve ruhunu bilmeli, ona göre davranması gerektiğine dikkat çekti.

Camilerin turistik bir müze gibi yaklaşılması, uygun olmayan kıyafetlerle girilmesi, gülüşmeler, saygısız pozlar, ibadet edenlerin fotoğraflanması ve huşunun bozulması, artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirten Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, "Camiler müze değildir! Burası Allah'a secde edilen, dua edilen, tövbe edilen kutsal mekanlardır. Her gelenin buna göre davranması, Müslüman olsun olmasın, herkesin temel bir saygı görevidir. Cami görevlilerimizin ve ibadet eden cemaatimizin feryadını duyuruyoruz! İmamlarımız, müezzinlerimiz ve cemaatimiz, ibadetin bölünmesinden, dikkatin dağılmasından, manevi atmosferin bozulmasından dolayı derin üzüntü içindedir" dedi.

Camilerimizin içerisine girerken başta kılık kıyafet olmak üzere tüm adaba riayet edilmesi gerektiğini ifade eden Şanlı, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı;

"Cami görevlilerinin ikazlarına kulak verilmelidir. Ziyaret maksadıyla gelenler, ziyaret ettikleri yerin bir mabet olduğunu idrak etmelidir. Yetkililer, bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Bu tembihimiz sadece bir çağrı değil, kutsalımıza sahip çıkma kararlılığıdır. Camilerimizi koruyacağız. Maneviyatımıza sahip çıkacağız. Saygısızlığa sessiz kalmayacağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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