Camide namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, imamın kalp masajıyla hayata döndü

Adana'da namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere düşen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, cami imamı Hasan Demir'in yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. Olay, Hz. Musa Camisi'nde gerçekleşti ve Özgün'ün durumu şu anda iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hz. Musa Camisi'nde meydana geldi. Camiye namaz kılmak için gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı.

Kalp masajının ardından, Hüseyin Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Özgün'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İmam Hüseyin Özgün yaşadıklarını anlatarak, "Hüseyin amcamız haftada bir camimize gelip namazını kılıp giden bir amcamız. Ezan okunmadan önce 2 rekat namaz kıldı. Sonra tekrar namaza kalktığı sırada birden yere düştü. Biz de yanına koştuk, Hüseyin amcamızın nefes alıp vermediği fark ettik. Kalp masajı yapmaya karar verdim. 35-40 saniye kalp masajı yapmaya başladım. Ardından Hüseyin amcamız nefes alıp vermeye başladı. Dün hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
