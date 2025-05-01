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Çalışma Bakanlığı'ndan 1 Mayıs'a Özel Türkü Klibi

Çalışma Bakanlığı'ndan 1 Mayıs'a Özel Türkü Klibi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir türkü klibi hazırladı. Klipte emeğin gücüne ve alın terine vurgu yapılıyor. Bakan Vedat Işıkhan, klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir Türkü klibi hazırladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla emeğin gücüne, alın teri ve helal kazancın önemine vurgu yapan bir türkü klibi hazırladı. Sözleri ve bestesi AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen tarafından hazırlanan türküde, "Bugün gündüzün ve gecenin zaferi, şerefi; tuzun ekmeğin. Yüzü gülsün emekçilerin. Yaşasın 1 Mayıs bizim" sözleri yer aldı. Arzen, eserde Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserinden alıntılara da yer verdi.

Klibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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