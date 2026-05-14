Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü Köyü Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen şükür ve yağmur duası programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çakırözü Köyü Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve bereket mesajları verilirken, vatandaşlar kuraklık yaşanmaması ve bereketli bir sezon geçirilmesi için hep birlikte dua etti. Programa Kaymakam İzzet Cem Eser, Şuhut Müftüsü Ali Üney, ilçe protokolü ve çok sayıda köy sakini katıldı.

Program çerçevesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, edilen duaların ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Samimi ve manevi atmosferin hakim olduğu etkinlikte konuşan katılımcılar, bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Köy halkı, geleneksel hale gelen yağmur ve şükür duası programına destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

