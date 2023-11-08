Büyükşehir'de 535 öğrenciye staj imkanı sağlandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Ulusal Staj Programı çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) 2023 yılında üniversitelerin farklı bölümlerinden 535 öğrenciye staj imkanı sunarak kurumlar arasında bölgede birinci, Türkiye genelinde ise ilk 5'te yer aldı.

Kamu ve özel sektör iş birliğinde çalışma zemini oluşturmak amacıyla başlatılan programı yürüten GBB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, belediyedeki 16 farklı birimde öğrencilerin eğitimlerine uygun staj alanı oluşturdu.

Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan öğrencilere öncelik tanındı

Teorik bilginin pratikle birleştiği staj programında Büyükşehir Belediyesi, kontenjanının önemli bir kısmında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan aday öğrencilere öncelik verdi.

"Büyükşehir2de görev yapmaktan gurur duyuyorum"

Staj programı hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurullah Bilici, projenin gelecek dönemdeki çalışma hayatı için önemli bir fırsat olduğunu ve öğrencilerin doğru değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doğumundan, eğitimine, sağlığından kültürel ihtiyaçlarına, hatta vefatından sonrasında dahi vatandaşlarına hizmet eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençler için de GASMEK kurslarını açarak iyi üniversiteler kazanmalarını, meslek edinmelerini yada hobi edinmelerini sağlamış, kariyer planlaması yapabilmeleri ve iş sahibi olabilmeleri için İş Kariyer Merkezini kurmuş, iş hayatını öğrenmeleri için staj imkanı oluşturulmasını sağlamıştır. Özellikle gençlerin her türlü talebini ve ihtiyacını önemseyen ve bu konuda sayısız projelere imza atan bir kurumda görev yapmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Öğrenciler staj imkanı için teşekkür etti

Stajını Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yapan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kaya, stajda öğrendiklerine dikkat çekerek, "Hocalarımızın kontrolünde yardımlaşarak tedavi ve devamında çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Üniversite öğrendiğimiz teorik bilgileri burada uygulamalara katılarak pekiştirme şansımız oluyor. Bu imkanları bize sağladığı için başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ve belediye yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencisi Elif Köşger ise Kahramanmaraş Elbistan'dan staj için Gazi şehre geldiğini söyleyerek, "Ulusal Staj Programı üzerinden Büyükşehir Belediyesi'nde staj görmekteyim. Bölümüm arşiv olduğundan bu benim için bir avantaj oldu" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nda stajını tamamlayan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi Medine Yazgan da, "Burada gerek kurtarma gerekse yangına müdahale gibi olayları yerinde görerek tecrübe sahibi oldum. Bunun benim hayatımda tecrübe oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP