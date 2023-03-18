Büyükkılıç ve Yıldız'dan Depremzedelere Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeler ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Deprem bölgesinde ve Kayseri'de depremzede vatandaşların elini bir an olsun bırakmayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları ile yakından ilgilendiği gibi yurtlarda misafir edilen ve hastanelerde tedavi altında olan depremzedelere de sık sık ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükkılıç bu çerçevede, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen ve rahatsızlıkları bulunan iki vatandaşı ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Buradaki diğer vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç ve Yıldız daha sonra Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren depremzede vatandaşları ziyaret etti. Tedavi gören vatandaşlara ve yakınlarına herhangi bir ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını soran Büyükkılıç, geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara Şehir Hastanesi'nde çok güzel bakıldığını ifade ederek; " Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzede vatandaşlarımızı Bakanımız Sayın Taner Yıldız ile birlikte ziyaret ederek, bizlerden bir istekleri olup olmadığını sorduk. Hamdolsun depremzede vatandaşlarımıza Şehir Hastanemizde çok güzel bakılıyor. Verilen hizmetlerden çok memnun kalmaları da bizleri ayrıca sevindiriyor" diye konuştu. Ziyarette Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu da Başkan Büyükkılıç ve Yıldız'a eşlik ederek tedavi gören depremzede vatandaşların durumu hakkında bilgiler verdi.

Tedavileri devam eden depremzede vatandaşlarda ziyaretleri, ilgi alaka ve destekleri için Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ