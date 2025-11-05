Büyükkarıştıran Okulundan Örnek Dayanışma Kampanyası
Kırklareli'nin Büyükkarıştıran İlk/Ortaokulu, sosyal medya takipçi sayısı kadar kitap bağışlayarak Mardin'in Derik ilçesindeki okullara yardım etti. Toplanan 1.700 kitap, öğrenciler tarafından paketlenerek gönderildi.
Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Kırklareli'nin Büyükkarıştıran İlk/Ortaokulu, sosyal medya takipçi sayısı kadar kitabı Mardin'in Derik ilçesindeki okullara göndererek örnek bir dayanışma kampanyasına imza attı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesi İlk/Ortaokulu, "Takipçi sayımız kadar kitap bağışlıyoruz" sloganıyla başlattıkları kampanyada bin 700 kitap topladı.
Toplanan kitaplar, öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından özenle ayrıştırılıp paketlendi ve Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.
Mardin'in Derik ilçesindeki Koçyiğit İlkokulu ve Tavşanlı İlkokulu öğrencileri kendilerine ulaşan kitaplarla okul tabelası önünde poz verdi.